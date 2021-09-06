خبيرة الموضة زينب عبدالعزيز تكشف عن أفضل الأزياء لخريف 2021

جدة - نرمين السيد - قالت خبيرة الموضة والأزياء زينب عبدالعزيز العبدالرازق، إن موضة خريف هذا العام ستكون الألوان الحيوية النابضة بالحياة، مثل الأخضر والبرتقالى والسماوى والأصفر بدرجاته المختلفة، لافتة إلى أن هذه الألوان بجانب الأحمر تعطى إحساسا بالنشاط والحيوية وعدم الكسل.





وأضافت خبيرة الموضة، أن الكثير من بيوت الأزياء العالمية والمصممين وضعوا نصب أعينهم عند اختيار هذه الألوان أن تكون متسمة بالنشاط والحيوية، لتعطى إحساسا بمقاومة فيروس كورونا، مع بدء موجته الرابعة.

وأوضحت أن الألوان الزاهية، تعطى إحساسا بالمقاومة والإصرار على تحقيق الهدف الذى نسعى إليه جميعا، منوهة بأن هذه الألوان تعطى طاقة وحيوية ونشاط للجسم، وتجعله مقبلا على الحياة مقاوما للكسل والخمول.

وأشارت خبيرة الأزياء، إلى أن تصميمات موضة فصل الخريف لهذا العام، ستتمثل فى التصميمات الفضفاضة والواسعة، لتكون مناسبة مع الأحجام والأجسام المختلفة للمرأة، وكذلك تأتى ألوان الفساتين والتصميمات المختلفة للأزياء بألوان متنوعة ومختلفة لاقت إعجاب الكثير من الناس من محبى الموضة والأزياء.

وأكدت أن التصميمات ستكون من خلال الألوان النارية وأيضا ألوان الباستيل المختلفة، لتندرج تحت التصميمات الناعمة والأنيقة المناسبة للمرأة العصرية مشيرة إلى أن هناك بعض الألوان التى لا تخلو منها الموضة على مدار فصول السنة، منوهة بأنه مع قدوم فصل الخريف ستكون الألوان الجذابة والدافئة هى الشائعة فى الملابس لهذا الموسم.

وحول ألوان ملابس الشتاء، قالت إنها لم تعد قاصرة على الألوان القاتمة التى تفتقر إلى روح البهجة والانتعاش، منوهة بأن الموضة فى موسم شتاء 2021 ستميل أكثر ميلا إلى الألوان المفرحة والمبهجة مثل الأخضر والأحمر والأصفر.

وشددت على النساء العربيات، بعدم الاستعجال فى اختيار التصميمات والألوان وشراء ما تحتاجهن مرة واحدة، لا سيما وأنه خلال الموسم الواحد يتم طرح موديلات بتصميمات وألوان مختلفة على مدار الموسم.

ولفتت إلى أن كل تصميم يناسب شخصية معينة، وليس كل التصميمات تناسب كل السيدات فالقصيرة تختلف عن طويلة القامة، وهناك ألوان تناسب كل مرأة على حدة حسب العمر والجسم، منوهة بأن التصميمات تختلف أيضا بحسب المناسبة والمكان هل هى للحفلات أو للعمل، أو للمنزل.