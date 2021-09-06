بسعر يقارب الـ نصف مليون دولار.. بيع أغلى صقر جير فى العالم

جدة - نرمين السيد - بيع فى السعودية، صقر من نوع قرموشة جير "ألترا وايت" من مزرعة "باسيفيك نورث ويست" الأمريكية بمبلغ مليون و750 ألف ريال أى ما يقارب 467 ألف دولار، وبذلك يكون أغلى صقر "جير" فى العالم.





وفى يومه الأخير مساء أمس الأحد، عرض المزاد الدولى لمزارع إنتاج الصقور بملهم فى شمالى مدينة الرياض، أغلى صقر "جير" فى العالم، واشتراه صقار بمبلغ يقارب النصف مليون دولار، فى حين تعود ملكية الصقر الأصلية لمزرعة "باسيفك نورث ويست" الأمريكية، التى تعد من أفضل مزرعة عالمية للصقور، بحسب ما ذكرته روسيا اليوم. ويتميز الصقر "ألترا وايت" بصفات عدة، فطوله يساوى عرضه، ويبلغ 16 إنشا ونصف إنش، ووزنه 980 جراما، فيما شهد المزاد تنافسا استمر لوقت طويل، بسبب نوعية الصقر الذى يعرض للمرة الأولى فى العالم بمزاد.

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