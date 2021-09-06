111 عاما.. معمرة تتحدى كورونا وتهزمه

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، اليوم الاثنين، أن "ليونيلا جفادزهافا" التى ولدت عام 1910 ولديها ولدان و7 أحفاد و10 أبناء أحفاد و4 أحفاد أحفاد، تعافت من الإصابة بالفيروس وغادرت المستشفى اليوم.
وكانت جورجيا قد علقت منتصف الشهر الماضى بطولات كرة القدم المحلية لمدة 3 أسابيع، فى إطار قيود جديدة تفرضها السلطات لوقف تفشى فيروس كورونا فى البلاد.
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