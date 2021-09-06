أختان تصنعان ثروة بعد إصابتهما بالسرطان

جدة - نرمين السيد - وأطلقت الأختان أيسلينج ومارجريت كانينغهام قناع "لولا" للعينين، وقد جاءت فكرة إطلاق علامتهما التجارية الخاصة بعد أن سمعت مارجريت عن عدم توفر أقنعة العين بسهولة فى أستراليا.

ولكن البدء فى العمل، الذى ازدهر كثيرا فى وقت لاحق، لم يكن سهلا على الإطلاق فقد تم تشخيص الأختين بسرطان الثدى بفارق ستة أسابيع بين الواحدة والأخرى.

ورغم مرضهما، واصلت الأختان العمل على علامتهما التجارية طوال معركتهما مع المرض التى تضمنت العديد من العمليات الجراحية لكل منهما، والخضوع للعلاجات الكيميائية، ما أدى إلى تباطؤ عملهما التجارى بطريقة واضحة. ورغم هذا التباطؤ، إلا أن الأختان لم تستسلما وتابعتا عملهما بشكل حثيث حتى حققتا مرادهما.

فى المرحلة الأولى وخلال عشرين دقيقة تم بيع أكثر من 6000 زوج من أقنعة العين التى تقول الأختان أنها تهدئ العيون الجافة أو المتعبة، والصداع وتوفر نوما جيدا فى الليل.