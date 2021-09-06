زفة بالإطارات.. طالبان تعاقب لصا بطريقة غريبة

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، أكدت وسائل إعلام أفغانية إلقاء القبض على الرجل بعد سرقته إطارين، لتقرر الحركة إثر ذلك معاقبته بطريقة غير مألوفة. وكانت حركة "طالبان" قالت فى وقت سابق إنها ستستعيد النظام فى البلاد عبر فرض إجراءات صارمة.

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