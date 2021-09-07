الكشف عن موعد موت الشمس وانتهاء الحياة على الأرض

جدة - نرمين السيد - وأكد علماء الفلك أن عمر الشمس يبلغ 4.6 مليار سنة، ويتوقعون أنها ستصل إلى نهاية عمرها فى حوالى 10 مليارات سنة أخرى، لكن الحياة على الأرض ستنتهى قبل هذا الوقت بكثير.
وأوضح النموذج الحاسوب أنه فى غضون حوالى 5 مليارات سنة، من المقرر أن تتحول الشمس إلى عملاق أحمر، وسيتقلص لب النجم، لكن طبقاته الخارجية ستمتد إلى مدار المريخ، وتبتلع كوكبنا فى هذه العملية.
وبحلول ذلك الوقت، من المؤكد أننا لن نكون موجودين، وفى الواقع، لم يتبق للإنسانية سوى مليار سنة، وذلك لأن سطوع الشمس يزداد بنحو 10٪ كل مليار سنة، وعندها ستتبخر محيطاتنا، وسيصبح السطح ساخنا جدا بحيث يتعذر تكوين الماء.
ومع ذلك، استخدمت دراسة 2018 النمذجة الحاسوبية لتحديد أنه، مثل 90% من النجوم الأخرى، من المرجح أن تتقلص شمسنا من عملاق أحمر لتصبح قزما أبيض ثم تنتهى كسديم كوكبى.
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