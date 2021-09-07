هاشتاج «يونس وشرنوبى عالراديو9090» يشعل تويتر

جدة - نرمين السيد - وتفاعل المغردون مع الهاشتاج "يونس وشرنوبى عالراديو9090"، معلقين: "أحمد يونس أفضل مذيع للراديو"، "أفضل توقيت"، "أستاذ الراديو"، "أفضل بداية ليومك مع أحمد يونس".

تضمنت حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.