صور- كيفية ارتداء الفساتين الصيفية فى الخريف

جدة - نرمين السيد - وهناك بعض الحيل التى يمكن من خلالها تنسيق الفساتين الصيفية بأناقة فى فصل الخريف.

ويمكن ارتداء الجاكيت الجلد على الفساتين الصيفية، خلال فصلى الخريف والشتاء، لدوره فى منح الدفء والمزيد من الأناقة والجاذبية، أو الاستعانة بالكارديجان الطويل.

ومن الحيل البسيطة والسريعة التى يمكن اللجوء لها بفصل الخريف، ارتداء البليزر فوق ملابسك وبالأخص الفساتين، أو ارتداء الجاكيت الجينز فوق الفستان، فهو سيمنحك لوك مختلف، بالإضافة إلى قليل من الدفء، كما أن الجاكيت الجينز قطعة أساسية فى خزانة كل فتاة.

ويمكن الاستعانة بالبوت ذات الرقبة الطويلة سواء كان الذى يقف طوله عند الركبة أو أسفلها أو فوق الكاحل ببعض السنتيمترات.