صور- أحدث أزياء الإندونيسية لونا مايا

جدة - نرمين السيد - وتحرص لونا مايا البالغة من العمر 38 عاما على مشاركة متابعية بأحدث صيحات الموضة، والتى تنال إعجابهم. وتتميز الإندونيسية لونا بإطلالاتها الأنيقة ذات الطابع الهادئ وتظهر دائما بصورة جذابة، لملامحها الهادئة وقوامها الرشيق وملابسها الرقيقة. ولم تغلق لونا مايا على نفسها موهبة عرض الأزياء فقط، بل انطلقت لتشارك أيضا فى مجال التمثيل وتحقق نجاح فيه.

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