جدة - نرمين السيد - ويبلغ وزن حبة الطماطم التى تزرعها ناتاليا شربينينا من مينوسينسك 2.270 كيلوجرام، وفقا لما جاء فى "سبوتنيك". وقالت السلطات إن ثمرة الطماطم جلبت لشيربينينا فوزا فى مهرجان "مينوسينسك تشامبيون 2021"، التى حصلت مقابلها على سيارة جديدة من طراز "لادا جرانتا". يقام المهرجان سنويًا فى المدينة فى نهاية الصيف ويتم اختيار أكبر حبة طماطم يزرعها المواطنون هناك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب حجمها.. ثمرة طماطم تتخطى الرقم القياسى فى مهرجان بـ مينوسينسك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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