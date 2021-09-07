مواصفات هاتف شاومى الجديد

جدة - نرمين السيد - ولم يتم الكشف عن اسم الهاتف، ولكن من المرجح أنه سيكون "Redmi K50"، وفقا لموقع "GSMArena". وسيأتى ريدمى الجديد بشاشة كبيرة من نوع OLED وبجودة عرض 2K، مع تقنية E5 للإضاءة من سامسونج. ويبلع حجم شاشته 6.7 بوصة مع معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز فى الثانية، مع دقة تبلغ 2400 فى 1080، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة تحت الشاشة. ويتمتع الهاتف بكاميرا ثلاثية رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل، مع نتوء على شكل بيضاوى، وثقب فى منتصف الشاشة للكاميرا السيلفى. كما سيحتوى الهاتف على بطارية سعة 5000 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط، كما يتم شحن البطارية فى حوالى 40 دقيقة. ويزود الجهاز بذاكرة تخزين عشوائى 4 و6 جيجا بايت رام، مع ذاكرة داخلية تبدأ من سعة 128 جيجا بايت.

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