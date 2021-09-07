السلفادور تعتمد البيتكوين كعملة رسمية

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى أن الدولة الواقعة فى أمريكا الوسطى أصبحت أول من اعتمد العملة المشفرة كعملة قانونية.

وقال رئيس السلفادور نايد بوكيلى إن البلاد على وشك "صنع التاريخ" بهذه الخطوة، بعد أن أكدت مسبقا أنها اشترت 400 بيتكوين، أى ما يعادل حوالى 20.9 مليون دولار بأسعار اليوم.

ويقول المؤيدون إن هذه الخطوة ستجعل من الأرخص والأسهل على المهاجرين إرسال الأموال إلى بلادهم فى السلفادور، وهو أمر مهم نظرا لأن مثل هذه التحويلات تمثل أكثر من 24 % من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد، وفقا لأرقام البنك الدولى، وهناك أيضا آمال فى أن تؤدى هذه الخطوة إلى تحسين وصول المواطنين إلى الخدمات المالية.