فى خطوات بسيطة.. طريقة تحضير طبق الدجاج سويت آند ساور

جدة - نرمين السيد - ومن بين الأطعمة التى يفضلها البعض "الفراخ سويت آند ساور"، لتميزها بمذاقها الذى يمزج بين المذاق الحلو والمالح.
ولتحضير طبق الدجاج سويت آند ساور، نحتاج إلى بعض المكونات وهى:
-5 شرائح بانيه الفراخ مقطعة مكبات.
-بصلة كبيرة.
-فلفل ألوان.
-3 ملاعق كبيرة من الصويا صوص.
-ملعقة كبيرة من الدقيق.
-فصان ثوم.
-ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.
-شريحتين من الأناناس.
-كوب صغير من عصير الأناناس.
-ملعقة كبيرة من السكر البنى.
-ملعقة كبيرة من الكاتشاب.
-ملح.
-فلفل.
-ثوم باودر.
-بابريكا.
طريقة التحضير:
يجب تتبيل الدجاج بالتوابل والصويا صوص فى إناء، وإضافة الدقيق ثم التقليب جيدا حتى تصبح متماسكة.
ويوضع ربع كوب من الماء الدافئ حتى تصبح الدجاج مغطاه بالصوص الناعم.
وبعدها وضع ملعقتين كبيرتين من الزيت المغلى وتحمير الدجاج وإضافة قطع البصل المقطعة مكعبات مع الفلفل الألوان والثوم على الفراخ، وصوص من عصير الأناناس والكاتشب والخل والسكر البنى.
ثم إضافة الخليط على الفراخ وتترك لمدة 5 دقائق حتى تنضج مع التقليب جيدا، ووضع عليها مكعبات الأناناس اللذيذة مع بعض الفراخ الناضجة لأجل الحصول على طعم مميز.
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