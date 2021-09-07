من خلال ارتداء القمامة.. مهرجان غريب يستهدف حماية البيئة

جدة - نرمين السيد - ويبدأ المواطنون خلال المهرجان بالتجول فى شوارع العاصمة كينشاسا، مرتدين ملابس غريبة بهدف التوعية لحماية البيئة، وفقا لما جاء فى "يورو نيوز".

وكانوا يحرصون على ارتداء ملابس مصنعة من القمامة، لأجل ثقيف الرأى العام على ضرورة التخلص من القمامة بطريقة آمنة.

وتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى فيديو أثناء مشاركة المواطنين فى المهرجان بملابسهم الغريبة، حيث ظهروا وهم يرتدون ملابس مصنوعة من القمامة، كعلب المشروبات الغازية، أو قطع الزجاج المكسور وغيرها من المخلفات، وسط اقبال من السكان للمشاركة فى المهرجان السنوى.

ويستهدف المهرجان نشر الوعى بأهمية حماية البيئة، إضافة إلى إبراز أهمية الفن كوسيلة لنقل الرسائل إلى الجمهور، وبالتالى المساهمة فى تشكيل رأى عام يعمل لاحقاً على الضغط باتجاه تعزيز أسس حياة عصرية ببعد إنسانى مسؤول.