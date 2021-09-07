samsung galaxy m52.. هاتف جديد بمواصفات مميزة

جدة - نرمين السيد - يبحث الكثير من مستخدمى الهواتف المحمولة عن أحدث موديلات الهواتف الجديدة، كما يبحث العديد عن أسعار ومواصفات بعض الهواتف لشراء جهاز جديد، وخلال هذه الفترة، يبحث البعض عن سعر ومواصفات samsung galaxy m52، وهو هاتف جديد أطلقته شركة سامسونج.





وتأتى هواتف شركة سامسونج بوزن 199 جم وسمك هاتف 9.5 ملم، ويأتى مع شاشة سوبر أموليد بدقة FHD+ مع كثافة بيكسلات 393 بيكسل فى كل انش مع أبعاد 20:9.

وهاتف Samsung galaxy M52 مصنوع من البلاستيك، ويأتى بنظام تشغيل أندرويد 11 مع واجهة One UI 3، وأبرز ما يميز سعر ومواصفات samsung galaxy m52 هو البروسيسور، حيث يأتى Qualcomm Snapdragon 750G – 8 nm، بمعالج Adreno 619، ورامات 8 جيجا بايت وذاكرة داخلية تصل إلى 128 جيجا بايت.

وعند الحديث عن سعر ومواصفات Samsung galaxy M52، نتحدث عن الكاميرا، فالخلفية تأتى رباعية، الأولى بدقة 64 ميجا بايت مع فتحة عدسة متغيرة 1.8، والثانية بدقة 8 ميجا بايت مع فتحة عدسة 2.2 بـ 123 درجة، بينما الثالثة هى كاميرا بدقة 5 ميجا بايت مع فتحة عدسة 2.4، والرابعة والأخيرة هى كاميرا ماكرو بدقة 5 ميجا بايت مع فتحة عدسة 2.2، والفيديوهات بدقة 4K.

كاميرا هاتف Samsung galaxy M52 5G

وكاميرا هاتف Samsung galaxy M52 مع فتحة عدسة 2.0، وفيديوهات بجودة 1080، والبطارية تأتى سامسونج أم 52 فايف جى يأتى مع بطارية 4500 مللى أمبير، وشحن سريع 25 وات، والبصمة مدمجة فى الهاتف، والهاتف يأتى بلونين هما الأبيض والأسود.



سعر هاتف Samsung galaxy M52

وفى نهاية الحديث عن سعر ومواصفات Samsung galaxy M52، نأتى للسعر، فلم يتم الإعلان بعد عن السعر ولكن من المتوقع أن يأتى فى حدود 5000 جنيه مصرى.