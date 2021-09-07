الدعم والحس الفكاهى.. 6 أنواع من الرجال تفضلها النساء

جدة - نرمين السيد - تفضل كل امرأة صفات معينة فى الرجل الذى تتمنى أن يكون شريكا لحياتها، ولكن تختلف هذه الصفات من فتاة لأخرى، ولكن فى كل الأحوال توجد بعض الصفات التى تجمع عليها الكثيرات وهى:





اليقظة والاهتمام:

لا تلاحقها ولا تتصل بها 100 مرة فى اليوم ولا ترسل مليون رسالة، بل ستجعلها بعض الأسئلة البسيطة والصادقة تعلم أنك مهتم حقا، لا تنس أن تسأل كيف كان يومها، وكيف تشعر، وماذا تريد، وماذا تفكر فيه، تحتاج النساء إلى هذه الأسئلة.

الإيجابى:

تحب المرأة الرجل الذى يتميز بالإيجابية، لأنه يتمتع بصحة جيدة وطاقة قوية تساعده على تحقيق السعادة لشريكة حياته.

الداعم:

يقول العلم إن النساء بطبيعتهن أكثر عاطفية ويعانين من الحزن أو الكآبة أو الاكتئاب أكثر من الرجال، لهذا السبب يريدون شخصا ما فى مثل هذه اللحظات يمكن أن يكون كتفا يبكى ويعد بأن كل شيء سيكون على ما يرام.

الحس الفكاهى:

تميل النساء إلى الرجل الذى يتمتع بالحس الفكاهى، الذى يجعلها تضحك كثيرا، ويجعلها تشعر بالسعادة دائما.

الصادق:

لا تقلل من أهمية حاجة النساء إلى الصدق من الرجال، فإذا كنت ترغب فى قضاء وقت ليس معها ولكن مع أصدقائك، أخبرها بذلك، لا تختلق أعذارا وقصصا غير حقيقة، يجب معرفة أن المرأة تميل إلى الرجل الصادق الذى تشعر مع بالأمان.

الحكيم:

تعد الحكمة ورزانة العقل من الصفات التى تحبها المرأة فى الرجل، حيث تساعد طريقة تفكيره وحكمته على التفكير السليم فى المواقف الحياتية، وطريقة معالجته للمشاكل.