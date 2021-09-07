تحول من عاطل إلى مليونير.. من هو خابى نجم إنستجرام؟

جدة - نرمين السيد - ذلك بعد أن نال شهرة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى، فتجاوز عدد المتابعين على حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" أكثر من 35 مليون متابع و100 مليون متابع على تيك توك وأكثر من 1.4 مليار إعجاب حول العالم.

وظهر خابى لام أمس الإثنين فى مهرجان البندقية السينمائى "فينيسيا" فى دورته الـ 78، الذى تتنافس فيه على جائزة "الأسد الذهبى" مجموعة أفلام تشكل مزيجا ذكيا من الإنتاجات الأمريكية، بحضور عدد كبير من نجوم هوليود.

وطل خلال ظهوره بإطلالة هوليودية كلاسيكية لافتة، مرتديا بدلة سوداء وبابيون من نفس اللون، منسقا معها قميصا باللون الأبيض.

-من هو خابى لام؟

خابى لام هو شاب سنغالى يحمل الجنسية الإيطالية بعد أن عاش وتربى فيها، ويبلغ من العمر 21 عاما.

تداعيات فيروس كورونا كان سببا فى أن يبدأ "خابى" مشواره على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث كان يعمل فى أحد المصانع قبل أن يتم الاستغناء عنه بسبب تداعيات وباء كورونا التى ضربت الاقتصاد الإيطالى، لكنه لم يستسلم للشعور بالفشل.

وانضم خابى إلى تطبيق تيك توك وبدأ فى تصوير مقاطع فيديو كوميدية لا تتعدى مدتها دقيقة واحدة من غرفة نومه، ليصبح اليوم ثانى أكثر شخص متابعة على التطبيق بعد الشابة الأمريكية شارلى داميليو.

-بداية ظهور فيديوهات خابى

بدأ ظهور "خابى" على مواقع التواصل الاجتماعى فى مارس من عام 2020، لكن ذاع صيته وبدأت شهرته الحقيقية بعد عام واحد فقط من ظهوره.

واشتهر بنشر مقاطع فيديو قصيرة، يسخر فيها من بعض المشاهير أو الأشخاص العاديين الذين يقومون بأمور لا تستدعى التعقيد أو السخافة، وبإشارة من يديه يعبر عن بساطة فعل تلك الأشياء دون أى تعقيدات، ليصبح من خلال تلك الفيديوهات أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعى.

ومن أبرز المشاهير الذين تعرضوا إلى سخرية من خلال فيديوهات "خابى" الملكة إليزابيث الثانية، وهى تمسك سيفا بشكل مقلوب لتقطيع كعكة، وعلق على المنشور قائلا "آسف أيتها الملكة، لكن كان على القيام بذلك، سوق آتى لزيارتك قريبا إذا كنت موضع ترحيب"، وحاز الفيديو على مشاهدات تجاوزت 4 ملايين مشاهدة.