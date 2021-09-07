كاتب بريطانى: الأطباق الطائرة سبب اغتيال مارلين مونرو

جدة - نرمين السيد - زعم كاتب بريطانى مثير للجدل، أن الممثلة الأمريكية الراحلة، مارلين مونرو، اغتيلت لأن الرئيس الأمريكى السابق، جون كينيدى، أطلعها على أسرار متعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة أو ما يعرف بـ"الأطباق الطائرة".





وبحسب "سكاى نيوز"، قال الكاتب البريطانى المهتم بموضوع الأطباق الطائرة، نيك ريدفيرن، إن مارلين مونرو جرى اعتبارها بمثابة تهديد للأمن القومى، نظرا إلى ما كانت مطلعة عليه.

وتوفيت مونرو سنة 1962، داخل بيتها بولاية كاليفورنيا، ثم كشفت التحقيقات فيما بعد أنها لقيت حتفها من جراء تسمم، لكن عدة فرضيات ظلت تحوم حول رحيل النجمة.

ورجحت بعض الروايات أن تكون النجمة قد انتحرت لأنها عانت مشاكل نفسية، فى سنوات العمر الأخيرة، لكن كثيرين رجحوا تعرضها لمؤامرة.

وأورد الكاتب البريطانى الذى تحقق كتبه مبيعات كبيرة، أن مونرو كانت على علاقة بجون كينيدى وأخيه روبرت، وهذا الأمر هو الذى أدى بها للموت.

وألف نيك، كتابا حول القضية، فأورد "إذا نظرت بعمق فى هذه القصة، يبدو كما لو أنها (أى مونرو) قد تعرضت للقتل بشكل صريح، أو إنها دُفعت دفعا إلى حالة من الاكتئاب والقلق والتعب، حتى وصلت إلى درجة أقدمت فيها على الانتحار".

وجرى تسجيل وفاة مونرو لدى سلطات ولاية كاليفورنيا، بمثابة تسمم من جراء جرعة مخدرات زائدة، لكن المشككين يزعمون أن وثيقة صادرة عن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، تتحدث عن اغتيال شخص من الأشخاص، عن طريق دفعه لأن يكون مدمنا على المخدرات.