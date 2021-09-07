فتاة تطلب وجبة «لحم بالصلصة» وتفاجأ بشىء غريب

شيء مقزز داخل وجبتين من مطعم شهير
أثناء تناول وجبته شعر «لوك»، بحسب موقع «ladbible»، بشئ غريب وصلب فى فمه، أخرجه ووجد أنها مخالب دجاجة، حاولت «لورين» أن تضبط أعصابها بعد أن شعرت هى وابن أخيها بإشمئزاز إلا أن خدمة العملاء فى المطعم لم تساعدها، ولم تتعاون معها ليصلوا إلى حل، فعندما توجهت للموظفين لتريهم ما وجدته انتزعوها من يدها، وألقوها مباشرة فى القمامة مما أزعجها فنشرت الواقعة والصور على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك».
وكتبت «لورين» فى منشورها: «هذا ليس واحدا من منشوراتى المعتادة، يجب أن يشعر العاملون فى مطعم سب واى فرع شفيلد، جنوب يوركشير، بالخزى، بعد أن تواصلت مع خدمة العملاء ولم تصل شكاواى لأى نتيجة توجهت للفيسبوك، ليشعروا بالخزى لما فعلوا، ها هو ما وجدته بكرة اللحم التى بالصلصة الإيطالية.. مخلب دجاجة وهو ما لا تنتظر وجوده فى كرة لحم، تجنبوا سب واى إلا إذا كنتم تريدون أشياء كتلك بوجبات طعامكم.. شئ مقزز جدا».
تقول «لورين» أنها شعرت بتوعك طوال اليوم بعد تلك الوجبة ولن تذهب إلى هناك أبدا بعد الآن، مؤكدة أنها أرسلت الصورة لصديق لها يعمل كمزارع، وأكد لها أن الصورة التى أرسلتها هى بالفعل مخالب دجاجة.
من جانبها أكدت إدارة مطاعم «سب واى» أنها ستتحقق من هذه الحادثة الفردية، إذ أن مثل تلك المواقف لا تحدث فى سلسلة مطاعم «سب واى».
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