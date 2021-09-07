فيديو- يدخل موسوعة جينيس.. رجل يأكل الموز فى 37 ثانية دون استخدام اليدين

جدة - نرمين السيد - دخل مايك جاك أوف، موسوعة جينيس فى أكل الموز، فقد كان دائمًا الأسرع فى تناول الطعام، الذى حطم العديد من الأرقام القياسية العالمية ووصل إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية.





مايك هو شخص نباتى ; يدير قناة YouTube Mike Jack Eats Heat!، وفاز بـ 8 أرقام قياسية فى موسوعة جينيس حتى الآن. وفقًا لحساب Instagram الرسمى فإن أحدث رقم لمايك هو تناول موزة دون استخدام يديه فى 37.782 ثانية، جاء فى المنشور الأخير، "النباتى مايك جاك أوف ملك الأكل السريع – دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية من جديد". فى بيان ذكر موقع GWR أن "أسرع وقت لتناول موزة (بدون يد) هو 37.782 ثانية، وقد حققه مايك جاك (كندا)، أونتاريو، فى 6 مارس 2021"، وفقا لموقع Indiatimes. يعد مايك نباتيًا سريعًا فى تناول الطعام وهو يسعى لإثبات أن "النظام النباتى" بسيط ولا يتطلب الكثير من التضحية كما يعتقد الكثير من الناس.

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