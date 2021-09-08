رسميا.. "تويتر" يكافح التحرش

جدة - نرمين السيد - أطلقت شركة تويتر منتجًا جديدًا يسمى "وضع الأمان" الذى يعمل بشكل تلقائى على حظر تغريدات المستخدمين الذين يتصرفون بعدوانية أو كراهية تجاه شخص آخر فى محاولة للمساعدة فى تقليل التحرش، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.





وقالت شركة التواصل الاجتماعى إنها ستستخدم التكنولوجيا الآلية للنظر فى محتوى تغريدة و"العلاقة بين كاتب التغريدة والمتلقى" لتحديد ما إذا كان هناك ما يبرر الحظر. وقدم تويتر الخاصية سابقا خلال عرض يوم "أناليست داى" فى فبراير.

وإذا رصدت الشركة استخدام أحد المستخدمين "لعبارات يحتمل أن تكون مسيئة، مثل السباب أو الملاحظات البغيضة، أو إرسال ردود أو إشارات متكررة وغير مرغوب فيها"، فسيتم تلقائيا حظر المستخدم المسيء نيابة عن الشخص المستهدف، حسبما قال موقع تويتر اليوم الأربعاء فى مشاركة عبر مدونة. ويستمر الحظر التلقائى سبعة أيام.

وقالت الشركة فى المنشور إن الهدف هو وقف "التفاعلات العارمة وغير المرحب بها التى يمكن أن تعطل" تجربة المستخدم.