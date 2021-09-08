فيروس الفدية يلغى برنامج الدراسة فى جامعة أمريكية

جدة - نرمين السيد - ووفقا لبيان أصدرته الجامعة فإنه تم إغلاق الفعاليات الدراسية الجامعية وشبكتها الإلكترونية عمدا بعد أن لوحظ وجود أنشطة غير عادية على الشبكة فى الأسبوع الماضى. وحسب البيان فإن الموقف قيد التحقيق فى الوقت الراهن، وبناء على نتائج هذا التحقيق والمعلومات المتاحة فإن شبكة الجامعة تعرضت لهجوم إلكترونى بفيروس الفدية. وقد فتحت الجامعة أبوابها للعاملين الأساسيين وتم توجيه باقى الموظفين للعمل من المنزل كما تم تعليق شبكة الواى فاى الخاصة بالجامعة حتى إشعار آخر.

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