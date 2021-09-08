نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بـ26 يوليو وروض الفرج البديل

جدة - نرمين السيد - وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، إلى أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه البحرى والقبلى.

وكشف صابر عن وجود بعض الكثافات عند قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، لوجود بعض الأعمال منها أعلى مناطق الخصوص والمرج وما قبل نفق السلام وأعلى مناطق الكونيسة للمتجه إلى المنيب وأعلى مناطق البساتين للمتجه إلى محور الأوتوستراد.

ولفت إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات المرورية بجميع المحاور.

وقال صابر، إن هناك بعض الأحجام بمحور 26 يوليو عند ناهيا فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج.

كما وجه اللواء، محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستيعاب أكبر قدر من حركة سيارات خلال فترة الذورة الصباحية.

وأضاف أن جميع محاور محافظة الجيزة الداخلية تعمل بشكل مرضى، عدا شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة للقادم من كوبرى فيصل إلى مناطق الدقى، ويفضل سلوك شارع الجامعة أو شارع مراد.

أما فيما يخص محافظة القاهرة، فظهرت بعض الكثافات عند كوبرى الحدائق القادم، ونصح بسلوك محور النصر.

وبالنسبة للكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة تعمل بشكل مرضى وطبيعى.