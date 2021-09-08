صباحك ومطرحك.. أصل كلمات «معلش وطز»

جدة - نرمين السيد - وأشار يونس فى "صباحك ومطرحك" إلى معنى كلمة "معلش" التى بات استخدامها فى مواقف مختلفة خلال حياتنا اليومية.
وأوضح أن كلمة معلش كان أصلها "ما عليه شىء" وهى كلمة كان يقولها القاضى عندما يحصل أى شخص على البراءة، ولكن تم تحريفها حتى أصبحت "معلش".
أما عن كلمة "هلس" قال إنها مأخوذة من كلمة أصلها يونانى "هيلوس"، "هيلوس" بمعنى تلف، فساد.
بينما كلمة أونطة هى كلمة يونانية بمعنى حيلة "أفنتا "، يقولون: "دا شغل أونطة" و"بلاش أونطة" و"فلان أونطجى" أى صاحب حيل وخدع.
وهناك كلمة أخرى متداولة "طز" والتى يعود أصلها إلى الأتراك، واستخدامها يعود إلى عصر الدولة العثمانية حينما كان يحكم الأتراك معظم البلاد العربية وكان وقتها يقايض العرب القمح بالملح وعندما يمر عربى بنقطة تفتيش بها جنود من الأتراك يشير الجنود الأتراك على أكياس الملح التى يحملها العرب ويرددون "طز" بمعنى أنه مجرد ملح و لا شىء ممنوع.
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