- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وتسعى الفتيات خلال فصل الخريف فى البحث عن أبرز صيحات الموضة التى تزيد من الأناقة والجاذبية والشعور بالدفء.
وأشارت مجلة "Elle" إلى موضة الفستان التريكو، الذى يتصدر خريف 2021 لإطلالته الدافئة الأنيقة التى يمنحها لمرتديته.
ويأتى الفستان التريكو مصنوعا من الصوف أو من الكشمير ذى الملمس الوثير، بقصات مختلفة سواء طويلة أو متوسطة.
يكتسى الفستان التريكو هذا الموسم بألوان خريفية هادئة تمتد من درجات البيج والكريمى الفاتحة إلى درجات البنى الدافئة، بالإضافة إلى الدرجة اللونية البينية "جريج"، وهى مزيج بين الرمادى والبيج.
ويمكن تنسيقه مع بوت يصل إلى الركبة، أو ارتداء صندل خريفى مع الفستان التريكو الطويل "الماكسى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور- الفستان التريكو يتربع على عرش موضة خريف 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.