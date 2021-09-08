صور- الفستان التريكو يتربع على عرش موضة خريف 2021

جدة - نرمين السيد - وتسعى الفتيات خلال فصل الخريف فى البحث عن أبرز صيحات الموضة التى تزيد من الأناقة والجاذبية والشعور بالدفء.

وأشارت مجلة "Elle" إلى موضة الفستان التريكو، الذى يتصدر خريف 2021 لإطلالته الدافئة الأنيقة التى يمنحها لمرتديته.

ويأتى الفستان التريكو مصنوعا من الصوف أو من الكشمير ذى الملمس الوثير، بقصات مختلفة سواء طويلة أو متوسطة.

يكتسى الفستان التريكو هذا الموسم بألوان خريفية هادئة تمتد من درجات البيج والكريمى الفاتحة إلى درجات البنى الدافئة، بالإضافة إلى الدرجة اللونية البينية "جريج"، وهى مزيج بين الرمادى والبيج.

ويمكن تنسيقه مع بوت يصل إلى الركبة، أو ارتداء صندل خريفى مع الفستان التريكو الطويل "الماكسى".