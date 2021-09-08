إخفاء الظهور عن البعض.. واتساب يستعد لطرح ميزة جديدة

جدة - نرمين السيد - ويسعى تطبيق واتساب لإلغاء خاصية Last Seen أو آخر ظهور لشخص معين من جهات الاتصال.

ويساعد ذلك فى التخفى عن بعض الأشخاص، وعدم معرفة خر وقت كنت نشط فيه على واتساب، وفقا لما جاء فى موقع "XDA Developers".

وتعتبر ميزة التخفى الموجودة حاليا عبر واتساب إلغاء خاصية Last Seen أو آخر ظهور لكل جهات اتصالك، أما من خلال الميزة الجديدة ستحدد أشخاصًا معينة.