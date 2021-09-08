جدة - نرمين السيد - ويسعى تطبيق واتساب لإلغاء خاصية Last Seen أو آخر ظهور لشخص معين من جهات الاتصال.
ويساعد ذلك فى التخفى عن بعض الأشخاص، وعدم معرفة خر وقت كنت نشط فيه على واتساب، وفقا لما جاء فى موقع "XDA Developers".
وتعتبر ميزة التخفى الموجودة حاليا عبر واتساب إلغاء خاصية Last Seen أو آخر ظهور لكل جهات اتصالك، أما من خلال الميزة الجديدة ستحدد أشخاصًا معينة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إخفاء الظهور عن البعض.. واتساب يستعد لطرح ميزة جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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