إنفوجراف- طز وأونطة.. أصل أشهر الكلمات الشعبية الدارجة

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جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، أصل الكلمات الشعبية الدارجة.
ويكثر البعض من قول "معلش" فى مختلف المواقف دون معرفة أصلها، فهى تعد كلمة أصلها "ما عليه شىء"، وكان يقولها القاضى عندما يحصل أى شخص على البراءة.
وهناك أيضا كلمة "هلس" المتداولة بين الشباب، فهى مأخوذة من كلمة أصلها يونانى "هيلوس"، "هيلوس" بمعنى تلف، فساد.
أما عن كلمة "أونطة" فهى يونانية "أفنتا " وتعنى حيلة أو خدعة، وبالنسبة لـ "طز" يعود أصلها إلى الأتراك، واستخدامها يعود إلى عصر الدولة العثمانية حينما كان يحكم الأتراك معظم البلاد العربية وكان وقتها يقايض العرب القمح بالملح وعندما يمر عربى بنقطة تفتيش بها جنود من الأتراك يشير الجنود الأتراك على أكياس الملح التى يحملها العرب ويرددون "طز" بمعنى أنه مجرد ملح و لا شىء ممنوع.
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