عواصف رعدية.. وضع 32 إقليما فرنسيا فى حالة تأهب

جدة - نرمين السيد - ووصف المعهد فى آخر نشرة له حسبما ذكر راديو "أوروبا 1" اليوم الأربعاء، هذه العاصفة بأنها "ليست استثنائية".. مضيفا أنه فى بعض الأحيان، ستؤثر العواصف الرعدية القوية على محور ينتقل من "ميدى بيرينيه" السابقة إلى "سنتر فال دو لوار"، "إيل دو فرانس" فى فترة ما بعد الظهر ومساء اليوم الأربعاء مع تساقط البرد أحيانا بكميات كبيرة من الأمطار فى وقت قصير.
وكانت فيضانات قوية قد اجتاحت فى وقت سابق من العام الجارى جنوب غرب فرنسا بعد أيام من الأمطار الغزيرة واتخذت عدة مناطق من بينها شرق باريس استعدادات لمواجهة فيضانات قبل موجة باردة كانت متوقعة.
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