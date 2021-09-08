الروسية «كريستينا بيمينوفا».. عارضة أزياء من عمر 3 سنوات

جدة - نرمين السيد - وتألقت كريستينا بيمينوفا فى عالم الموضة والأزياء، وظهرت على العديد من أغلفة المجلات العالمية. وتتمتع الروسية بملامح جميلة وهادئة وقوام رشق حتى أطلقت عليها مجلة المرأة اليومية، تسمية "أجمل فتاة بالعالم". ودخلت كريستينا عالم الموضة والأزياء وهى فى سن الثالثة من عمرها، بسبب عمل والدتها فى نفس المجال. واكتسبت شعبية كبيرة بعد فترة وجيزة من بداية حياتها المهنية بسبب ملامحها الطفولية الفاتنة، وقدمت عروضًا فى أماكن كثيرة مثل فرنسا، الولايات المتحدة، إيطاليا، كما شاركت فى عرض الأزياء لماركات عالمية مثل روبرتو كافالى و‌فيندى.

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