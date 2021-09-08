الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا للرصد البيئى

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة الأنباء الصينية، فقد أُطلق القمر الصناعى "قاوفن-5 02" على متن صاروخ حامل من طراز لونج مارش-4 سى، ودخل مداره المخطط بنجاح، حيث يعد "قاوفن" قمرا صناعيا فائق الطيف سيتم استخدامه للرصد البيئى بشكل شامل، من أجل تحسين قدرة البلاد على الرصد فائق الطيف للغلاف الجوى والمياه والأرض. وتم تطوير القمر الصناعى والصاروخ الحامل من قبل أكاديمية شانجهاى لتكنولوجيا الرحلات الفضائية التابعة للشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء. يذكر أن الصين أطلقت أول أغسطس الماضى، قمرين صناعيين للوسائط المتعددة إلى المدار المخطط من مركز تايوان لإطلاق الاقمار الصناعية فى مقاطعة شانشى شمالى الصين. وأفادت وكالة الأنباء الصينية، بأنه تم إطلاق القمرين من قبل صاروخ "لونج مارش-6" . يذكر أن عملية الإطلاق هذه هى الرقم 382 لصواريخ من سلسلة لونج مارش.

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