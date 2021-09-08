فوز 3 مشاريع فى المبادرة القومية لنوادى ريادة الأعمال بالجامعات

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، 3 مشاريع فائزة من جامعة حلوان، جامعة زويل، والجامعة المصرية الصينية فى المبادرة القومية لإنشاء نوادى ريادة الأعمال بالجامعات، وهى المشروعات المشاركة فى مسابقة المعهد المصرفى ونوادى ريادة الأعمال التى تم الإعلان عنها فى يناير 2021، ضمن برتوكول التعاون المشترك الموقع فى نوفمبر 2020 بين أكاديمية البحث العلمى والمعهد المصرفى المصرى.





يهدف ذلك إلى نشر الوعى عن التكنولوجيا المالية، تنفيذًا لمبادرة البنك المركزى المصرى التى تسعى إلى نشر الوعى عن مفهوم التكنولوجيا المالية عن طريق إدراج مهام إعداد مشروعات التكنولوجيا المالية ضمن البرامج الدراسية لبعض المواد العلمية والعملية لطلبة الجامعات خاصة فى التخصصات المالية والتكنولوجية، وهندسة الحاسب الآلى وحاسبات ومعلومات إدارة الأعمال "قسمى ريادة الأعمال والابتكار".

وفى بيان صادر عن الأكاديمية أوضح الدكتور محمود صقر أن الهدف من نوادى ريادة الأعمال هو توفير قناة يمكن للطلاب من خلالها الوصول إلى موارد ريادة الأعمال، والتواصل مع رواد الأعمال المجتمعيين، ومشاركة الأفكار، والنادى مخصص لتعزيز التفاهم حول الأعمال التجارية الجديدة والصغيرة، من خلال تقديم فرص للتواصل والتعلم وتطوير الخبرات المهنية المتعلقة بمجال ريادة الأعمال، ليكون نادى ريادة الأعمال المكون الرابع لأى مكتب نقل تكنولوجيا "تايكو" تابع للأكاديمية فى ربوع مصر المختلفة.

وأكد صقر أن رسالة الأكاديمية تكمن فى تهيئة بيئة مشجعة وداعمة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وتشجيع تطبيق مخرجات البحث العلمى وتعميق التصنيع المحلى من خلال التوظيف الفعال للطاقات العلمية والتكنولوجية وتوجيهها نحو خدمة القضايا التنموية، وتدعيم الروابط وتقوية التلاحم بين مؤسسات البحث العلمى والتكنولوجى وجهات الإنتاج والخدمات، والعمل على إشراك القاعدة العلمية والتكنولوجية فى النقل المؤثر للتكنولوجيات المتقدمة، وتعميق الاتصالات وتنمية التعاون الثنائى والإقليمى والدولى، وتنمية الابتكارات الوطنية لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى إطار من حماية حقوق الملكية الفكرية، وأضاف أنه فى ضوء هذه الأهداف، تقدم الأكاديمية حزمة برامج وأنشطة موجهة إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال بما يحقق نموًا اقتصاديًا قائمًا على المعرفة والابتكار مثل برنامج دعم مشروعات التخرج، أكاديمية الشباب المصرية للعلوم، وبرنامج علماء الجيل القادم، والبرنامج التليفزيونى "القاهرة تبتكر"، وبرنامج الحاضنات التكنولوجية، معرض القاهرة الدولى للابتكار، وإلى القاهرة الدولى للسيارات الكهربائية، صندوق رعاية الموهوبين والمبتكرين من النشء والشباب، بنك الابتكار المصرى، برنامج منح شباب الباحثين الأفارقة، وبرنامج المستقبل الفنى.

وأوضحت الدكتورة وفاء محمد عبد الرشيد، المدير التنفيذى لنوادى ريادة الأعمال أنه تم تنفيذ المبادرة "FinYology" من خلال جلسات تمهيدية وإرشادية فى مجال التكنولوجيا المالية للطلاب لزيادة وعيهم بالتكنولوجيا المالية واطلاعهم على مبادرات البنك المركزى فى ذلك المجال، هذا بالإضافة إلى تقديم جلسات لتناول مختلف أسئلة واستفسارات الطلبة، وأكدت عبد الرشيد أنه قد تم تحقيق إنجاز خاص بالتكنولوجية المالية من خلال برنامج نوادى ريادة الأعمال، وقامت لجنة التحكيم باختيار المشروعات الفائزة التى نجحت فى إيجاد أفضل الحلول للمشكلات التكنولوجية المطروحة، وسوف تحصل الثلاثة مشروعات وهم "مشروع Bounted، ومشروع Masroofy، مشروع Safe Bucks" على شهر تدريب عملى بالبنك الراعى للمشروع إضافة إلى الحاق مشروعات الفائزين بحاضنة أعمال تابعة لأحد شركاء المعهد المصرفى.