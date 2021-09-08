يابانيون يسعون لجمع تبرعات لطفلين سوريين مصابين بالسرطان

جدة - نرمين السيد - ذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن مجموعة من طلاب الجامعات اليابانية تسعى للحصول على تبرعات من خلال التمويل الجماعى، لدعم طفلين مصابين بسرطان الطفولة فى سوريا التى مزقتها الحرب.





وأوضحت أن الولدين هما صلاح 10 أعوام وإبراهيم 9 أعوام، اللذين تعرفا عليهما من خلال منظمة غير حكومية يحاربان المرض فى حلب شمال سوريا، ولا يستطيعان تلقى العلاج المناسب، موضحة أن الطلاب بدأوا أنشطتهم لجمع التبرعات عام 2020 الماضى، وحددوا هدف 700 ألف ين، أى ما يعادل 6350 دولارًا، لعام 2021 الجارى.

وشاركت تامامى يوشيوكا، طالبة فى السنة الثانية فى جامعة طوكيو للدراسات الأجنبية وتخصصها اللغة العربية، فى المشروع منذ الشتاء الماضى، ومن خلال الاستفادة من مهاراتها اللغوية، تبادلت يوشيوكا 22 عامًا الرسائل مع أسر الأولاد، وحتى الآن حقق الطلاب اليابانيون هدف التبرعات لهذا العام، لكنهم يسعون للحصول على مزيد من الدعم وسيقبلون التبرعات حتى وقت متأخر من مساء الاثنين المقبل.