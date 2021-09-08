تويتر تتيح خاصية جديدة لإزالة المستخدمين

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى، اليوم الأربعاء، أن الأدوات الجديدة تتضمن القدرة على إزالة متابع دون حظره.. حيث يتم حاليًا اختبار ميزة إزالة المتابعين على الويب.

ووفقًا لما أعلنته منصة تويتر، يمكن للمستخدم إزالة المتابعين من قائمة المتابعين فى صفحة الملف الشخصى.. وذلك عبر النقر على قائمة إعدادات بجوار اسم المتابع، والنقر على "إزالة المتابع"، ولن تظهر التغريدات تلقائيًا فى مخطط المتابع الزمنى.

ووفقا لـ"ذا فيرج" تختلف الميزة الجديدة عن حظر شخص ما، حيث تعد زرا لإلغاء المتابعة عن بعد.