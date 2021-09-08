أزمة بين فيسبوك وبريطانيا بعد مطالبة حكومية ببيع شركة غيفى

جدة - نرمين السيد - وقالت "فيسبوك" ردا على مخاوف هيئة المنافسة والأسواق، اليوم الأربعاء، إن بيع الشركة التى اشترتها العام الماضى مقابل 400 مليون دولار سيكون "غير معقول وغير متناسب إلى حد كبير"، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرج".

تفتح القضية جبهة أخرى أمام أكبر شركات التكنولوجيا فى العالم للقتال من أجلها، حيث يحقق الاتحاد الأوروبى وألمانيا بالفعل فى استخدام "فيسبوك" للبيانات الشخصية فيما تدقق هيئة المنافسة والأسواق فى خدمات المواعدة والتجارة الإلكترونية للشركة، وفى أمريكا، أعاد مسؤولو مكافحة الاحتكار رفع الدعوى القضائية ضد "فيسبوك" التى تم رفضها فى يونيو.

قالت "فيسبوك" إنه يجب على المنظمين أن يوازنوا بعناية "الخطوة التدخلية للأمر ببيع شركة لا تمارس نشاطا تجاريا فى المملكة المتحدة" وأن هناك أيضا تساؤلات حول ما إذا كان من الممكن فرض عملية تفكيك لاستثمارات عالمية من قبل السلطة البريطانية.

تواجه الشركة الهيئة منذ أكثر من عام بشأن صفقة أكملتها قبل الحصول على موافقة من المملكة المتحدة، الشركة فى قلب العاصفة حيث يقوم المنظمون العالميون بقمع عمليات الاستحواذ التى تجريها شركات التكنولوجيا الكبيرة على المنافسين الأصغر المحتملين.