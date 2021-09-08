داخل مزرعة.. العثور على كنز ذهبى لم يسبق له مثيل بالصدفة

جدة - نرمين السيد - وأفادت بعض التقارير الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن المزرعة تقع فى ضواحى مدينة Jelling فى شبه جزيرة Jutland الدنماركية، وتم العثور على الكنز باستخدام جهاز الكشف عن المعادن بالصدفة.

عثر الباحث على 22 قطعة ذهبية وزنها حوالى كيلوجرام، من بينها أنواط كبيرة مزينة بصور الإله الاسكندنافى أودين والقيصر الرومانى قسطنطين وأخرى عليها رموز سحرية وغيرها، تعود للقرن السادس الميلادى، وتعطى معلومات لا تقدر بثمن عن الأساطير الاسكندنافية التى يعد مصدرها الدين والفن الرومانى.

وذكرت صحيفة The Irish Sun أن هذه الكنوز الذهبية ستعرض فى متحف فيغل فى فبراير عام 2022، وبعد ذلك تنقل إلى المتحف الوطنى الدنماركى، وسيحصل الباحث على نسبة مئوية وفق التشريعات المحلية من قيمة الكنز الذى عثر عليه.