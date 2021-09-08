فيتنام.. السجن 5 سنوات لمتهم أُدين بنقل عدوى كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سبوتنيك"، أدانت محكمة محلية "فان ترى" البالغ من العمر 28 عاما بسبب نقله أمراضا معدية خطيرة إلى غيره.
وأشارت إلى أن هذا وقع بعد أن ذهب فى يوليو الماضى إلى مسقط رأسه فى "كا ماو" جنوب البلاد، قادما من مدينة "هو تشى منه" فى ذروة الوباء.
وبحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، فقد تم اتهام الرجل بعدم الالتزام بقواعد الحجر الإلزامى فى البيت 21 يوما عند وصوله إلى "كاو ماو" هى منطقة لم تشهد معدل إصابات كبير.
وفى نهاية الأسبوع الأول من يوليو 2021، تم تشخيص حالته على أنها إصابة بفيروس كورونا المستجد.
وجاء فى قرار المحكمة أن ترى انتهك قواعد الحجر الصحى المنزلى وهو ما تسبب فى إصابة عدّة أشخاص بفيروس كورونا ووفاة أحد هؤلاء فى شهر أغسطس.
وأفادت وسائل إعلام حكومية أن ثمانية أشخاص التقطوا العدوى بسببه.
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