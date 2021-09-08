FBI ترفع قيمة المكافأة مقابل معلومات تؤدى للقبض على وزير داخلية طالبان

وبحسب "روسيا اليوم"، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي، إن برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية، قد خصص مكافأة تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدى مباشرة إلى اعتقال سراج الدين حقانى، زعيم "شبكة حقانى" الفصيل الذى يوصف بأنه الأكثر شراسة داخل حركة "طالبان"، وهو مطلوب للولايات المتحدة لمسؤوليته عن تنظيم وتنفيذ هجمات إرهابية والتخطيط والمشاركة فى هجمات على القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسى فى أفغانستان.
وأوضح مكتب التحقيقات الفيدرالى أن حقانى مطلوب للاستجواب فيما يتعلق بهجوم يناير 2008 على فندق فى العاصمة الأفغانية كابل، والذى أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم مواطن أمريكى.
ويأتى ذلك بعد أقل من يوم من إعلان "طالبان"، تعيين حقانى وزيرا للداخلية فى حكومة تصريف الأعمال، علما أن حقانى كان على لائحة المطلوبين لدى واشنطن التى خصصت فى السابق مبلغ 5 ملايين دولار أمريكى كمكافأة لكل من يقدم معلومات تؤدى للقبض عليه.
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