موسكو تدخل قائمة أفضل المدن فى العالم

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سبوتنيك"، شارك فى الاستطلاع حوالى 27 ألف شخص وأطلق الناس اسم المدن التى، فى رأيهم، يمكن أن تستحق لقب "الأفضل".

أصبحت العاصمة الروسية، كما هو مذكور فى الدراسة، مكانًا ديناميكيًا فيه المتاحف والمطاعم الراقية والهندسة المعمارية الحديثة غير العادية.

بالإضافة إلى ذلك، قام المشاركون فى الاستطلاع بتقييم البعد الثقافى للمدينة، على الرغم من عدم وجود "روح المجتمع" بسبب جائحة فيروس كورونا.

تقول الدراسة: "مترو موسكو هو أحد أجمل وسائل النقل العام وأكثرها كفاءة فى أوروبا".

فى وقت سابق، حسنت موسكو موقعها فى التصنيف الدولى للمدن حسب تكلفة المعيشة.

إضافة إلى ذلك، احتلت موسكو المرتبة الثالثة فى قائمة مجموعة بوسطن الاستشارية، من بين أكثر 16 مدينة جذبًا للسكان، بعد نيويورك ولندن.