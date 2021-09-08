جدة - نرمين السيد - ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" فإن التغييرات الحديدة ستجعل الصور أقرب إلى نفس شكل ظهورها على خدمات أخرى مثل منصة إنستجرام Instagram. وستعمل الميزة الجديدة على توسيع الوسائط المرئية المضمنة فى التغريدات لملء العرض الكامل لشاشة الهاتف المحمول. وفى الوقت الراهن، يتم وضع مسافة بادئة للصور بجوار صورة الملف الشخصى للمستخدم وتشغل مساحة أقل بكثير على الشاشة. وقالت منصة Twitter إن التصميم الجديد - الذى يتم اختباره على نظام iOS وليس Android - سيمنح الوسائط مساحة أكبر للظهور.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تويتر تختبر تغييرات جديدة لظهور الوسائط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.