سيارة تسلا تكشف خدعة قام بها رجل وادعى أنها صدمته

جدة - نرمين السيد - ولم يعلم أرثر بيتس جونيور أن سيارات تسلا تمتلك كاميرا خلفية مستعدة دائما للتصوير، عندما ادعى أن السيارة صدمته عند رجوعها إلى الخلف لتوقعه على الرصيف، حسب ماذكر موقع "سى إن إن عربى".
واطلع رجال البوليس على الفيديو الذى وثقته كاميرا السيارة وأظهر كيف أن الرجل زور الحادثة بأكملها عندما وقع على الأرض فجأة، وحاول لفت الانتباه إليه ببقاءه على الأرض لمدة من الزمن وهو يحاول الاتصال بالسلطات المختصة.
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