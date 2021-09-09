آبل تحدد موعد إصدار آيفون 13

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سبوتنيك"، أعلنت شركة "آبل" رسميا، أمس الثلاثاء، أنها ستنظم فعالية خاصة فى 14 سبتمبر، للكشف عن مجموعة جديدة من هواتف آيفون 13، حيث تعتاد أبل منذ 2013 الكشف عن أجهزة آيفون الجديدة فى سبتمبر تقريبا، وقانت بإرسال دعوات إعلامية لحضور هذه الفعالية.

وبالإضافة إلى أجهزة "آيفون" الجديدة، والتى قد تحمل اسم "آيفون 13"، قد تكشف آبل عن إصدارات جديدة من "ساعة آبل" و"سماعات إيربودز" والأجهزة اللويحية "آيباد".

وبحسب تسريبات المحللين فإن معدلات التحديثات قد بلغت ذروتها فى 2021 فيما يتعلق بالجيل الخامس.

ويشير تقرير لشبكة "بلومبيرج" إلى أنه من المتوقع أن تعزز المجموعة الجديدة من الهواتف الذكية خاصية وضع البورتريه فى تصوير الفيديو وأن تكون به أيضا صيغة أفضل جودة لتصوير الفيديو.

وقد يتمتع هاتف "آيفون" الجديد بعمر بطارية أطول بكثير ويحصل على تحديثات للكاميرا، بما فى ذلك "نتوء" أكبر قليلا، وزوم تليفوتوغرافى 2.5x، وتحديث للعدسة فائقة الزاوية.