بعد اعتقالها بعنف .. السلطات الأمريكية توافق على دفع 3 ملايين دولار لمسنة

جدة - نرمين السيد - وأصيبت المواطنة الأمريكية، كارين غارنير، البالغة 75 عاما، بخلع فى الكتف وكسر فى الذراع خلال اعتقالها باستخدام القوة العام الماضى أمام محل تجارى بلافلاند على يد عنصرين فى الشرطة تمت إقالتهما لاحقا مع فتح تحقيق معهما.
وقالت محامية غارنير، سارة شيلكي، إن سلطات المدينة وافقت على دفع 3 ملايين دولار لموكلتها، مضيفة أن الحالة الصحية للمسنة تدهورت بشكل حاد بعد الحادث حيث تحتاج حاليا إلى رعاية دائمة.
كما أكد رئيس مجلس إدارة المدينة، ستيف آدمس، اتخاذ هذا القرار، مقدما الاعتذار لغارنير باسم السلطات المحلية.
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