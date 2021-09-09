جوجل تكشف عن ميزات جديدة بالنسخة التجريبية من أندرويد 12

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى اليوم الخميس أن النسخة التجريبية التى تم إصدارها تتضمن بعض التغييرات والميزات المرئية وبعض الإضافات البارزة مثل شكل جديد للساعة، وآلة حاسبة معاد تصميمها، واختصار جديد لشاشة القفل.

وحصل تطبيق الساعة أيضا على بعض التعديلات، مع تصميم محدث ورسوم متحركة جديدة.

وتحتوى شاشة القفل على اختصار جديد للتحكم يتيح لك التحكم فى الأجهزة المنزلية الذكية بنقرة زر بمجرد إيقاظ شاشة هاتفك، أما عن مالكى أجهزة Pixel الذين يستخدمون الإصدار التجريبى يمكنهم الآن الوصول إلى شريط بحث جديد ومحسن.

توفر النسخ التجريبية من أندرويد Android طريقة بسيطة لاستخدام نسخ الإصدار التجريبى من أندرويد Android ولاختبار الميزات الجديدة مبدئيا، وتستفيد الشركة من ملاحظات المستخدمين لتحديد المشاكل وإصلاحها لتحسين النظام الأساسى.