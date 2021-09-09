جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى اليوم الخميس أن النسخة التجريبية التى تم إصدارها تتضمن بعض التغييرات والميزات المرئية وبعض الإضافات البارزة مثل شكل جديد للساعة، وآلة حاسبة معاد تصميمها، واختصار جديد لشاشة القفل.
وحصل تطبيق الساعة أيضا على بعض التعديلات، مع تصميم محدث ورسوم متحركة جديدة.
وتحتوى شاشة القفل على اختصار جديد للتحكم يتيح لك التحكم فى الأجهزة المنزلية الذكية بنقرة زر بمجرد إيقاظ شاشة هاتفك، أما عن مالكى أجهزة Pixel الذين يستخدمون الإصدار التجريبى يمكنهم الآن الوصول إلى شريط بحث جديد ومحسن.
توفر النسخ التجريبية من أندرويد Android طريقة بسيطة لاستخدام نسخ الإصدار التجريبى من أندرويد Android ولاختبار الميزات الجديدة مبدئيا، وتستفيد الشركة من ملاحظات المستخدمين لتحديد المشاكل وإصلاحها لتحسين النظام الأساسى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جوجل تكشف عن ميزات جديدة بالنسخة التجريبية من أندرويد 12 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.