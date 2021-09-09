جدة - نرمين السيد - ونالت كلاوديا شهرة واسعة فى مجالها بعد مشاركتها منذ صغرها فى عروض الأزياء العالمية. وعندما بلغت الـ 17 من عمرها انتقلت إلى ألمانيا لتستكمل مسيرتها، وتم ترشيحها لتصبح "فتاة ألمانيا الأولى" لعام 2006". كما اختارتها "بيلد" لتكون فتاة كأس العالم لكرة القدم 2006 فى ألمانيا، وقد تصدرت كلاوديا الصفحات الأولى لجميع اصداراتها السبعة طيلة فترة فعاليات كأس العالم. ولم تكتف صاحبة الـ 34 عاما بتلك النجاحات فقط بل شاركت فى مجال التمثيل أيضا وقدمت بعض الأعمال الفنية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور- أزياء أنيقة وبسيطة للألمانية كلاوديا سيسلا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.