صور- اللون الزهرى يسيطر على موضة الخريف والشتاء

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جدة - نرمين السيد - وينتشر اللون الزهرى خلال ذلك العام بمختلف درجاته، ويساعد مرتديته فى تنسيقه بأكثر من إطلالة للحصول على "ستايل" مميز ودافىء.
وتشهد مجموعات الشتاء والخريف تنوعا كبيرا، فهى تمزج بين الدرجات الجريئة والقوية والساطعة، وكذلك تلك الغامقة والهادئة، وقد مالت دور الأزياء ومدونو الموضة إلى المزج بين ألوان خريف وشتاء هذا الموسم بأساليب عديدة وغير متوقعة.
ومع اقتراب موسم البرد مازالت هناك بعض الألوان القوية والزاهية التى تسير على موضة وخريف وشتاء 2021، وأهمها اللون الزهرى بدرجاته الداكنة والساطعة، والذى يمكن تنسيقه مع الألوان المحايدة مثل الأسود أو الدرجات الجريئة الأخرى كالأصفر.
وسنجد خلال ذلك العام يسيطر اللون الزهرى الغامق على أغلب الفساتين، ويمكنها تنسيقه مع مختلف الألوان، بدءاً من الغامقة والفاتحة، أما درجات الزهرى الهادئة تسيطر هذا العام بدلاً من الدرجات الساطعة، ويزيد الاتجاه لارتداء تدرجاته فى الإطلالة الواحدة.
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