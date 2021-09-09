مواصفات تميز هاتف فيفو الجديد «iQOO 8 Pro»

جدة - نرمين السيد - ويتمتيز الهاتف بماسح ضوئى ثلاثى الأبعاد بالموجات فوق الصوتية لبصمات الأصابع.
وكشفت منصة تقييم الأداء العالمية Geekbench، عن المواصفات الرئيسية لهاتف فيفو الذكى iQOO 8 Pro، والذى يتميز بدعمه لتقنية الشحن السريع بقوة 120 وات، وفقا لما جاء فى موقع "Gizmochina".
ويأتى الهاتف بشاشة من نوع LTPO AMOLED، والتى تأتى بقياس 6.7 بوصة، وبجودة عرض QHD+، كما تأتى بكثافة كبيرة تبلغ 440 بيكسل لكل بوصة.
ومن المتوقع أن يحتوى هاتف فيفو iQOO 8 Pro، على كاميرا ثلاثية خلفية، الرئيسية منها تتمتع بدقة 50 ميجابيكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 48 جيجا بايت، وكاميرا تليفوتوغرافى بدقة 16 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو بدقة 16 ميجابيكسل.
كما سيملك الهاتف بطارية كبيرة سعة 4500 ميللى أمبير، كما يأتى مقترناً بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 8 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت.
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