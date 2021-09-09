صورة مبهرة لحافة الأرض من الفضاء

جدة - نرمين السيد - وتمكن رائد الفضاء الذى يعمل فى وكالة الفضاء الأوروبية من إيضاح بعض التفاصيل، وظهرت أضواء المدينة بداخل الأرض، وتحيطها أضواء من نجوم بعيدة.
وكانت الصورة من قبة محطة الفضاء الدولية تظهر شريطا برتقاليا وأخضرا دقيقا حول العالم.
وأوضح تقرير جاء فى "ديلى ميل" البريطانية، أن الشريط البرتقالى هو طبقة الصوديوم على الأرض المكونة من ذرات متعادلة من الصوديوم داخل الطبقات العليا من الغلاف الجوى، والتى تنشأ من احتراق الشهب.
وأضاف أنه يتم إثارة ذرات الصوديوم فى الغلاف الجوى، مما يؤدى إلى توهج مرئى من الفضاء، مع توهج أخضر خافت فوقه من ذرات الأكسجين المثارة.
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