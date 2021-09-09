صور- إسبانيا تحتفل بمهرجان الركض للثيران

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جدة - نرمين السيد - ونشرت "رويترز" صور من اندفاع الثيران فى شوارع قرية فيلاسيكا دى لا ساجرا، احتفاءً بعودة عروض الثيران.
وتقام تلك المهرجانات فى جميع أنحاء إسبانيا، ولكن اختفت العام الماضى بسبب القيود التى فرضتها البلاد بسبب كورونا.
ولم يصب أحد بأذى خلال الجولة الأولى من الركض فى البلاد، فى هذه القرية التى يبلغ عدد سكانها 1700 نسمة والتى تبعد 65 كيلومتر عن جنوب مدريد.
وأوضح مجلس قرية فيلاسيكا دى لا ساجرا، بسبب اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا، تم السماح لما يصل إلى 900 عداء بالركض أمام الثيران كل يوم خلال المهرجان فى القترة من 5 لـ 12 سبتمبر، بينما اقتصر الحشد على 1300 شخص في كل سباق.
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