مع اقتراب الدراسة.. كيفية تعليم طفلك مواجهة التنمر

جدة - نرمين السيد - وللتنمر أشكاله متعددة منها اللفظى أو الجسدى، لذا يجب توعية الأولاد ضد التنمر وتعليمهم كيفية التعامل معه خصوصا فى ظل انتشاره فى بعض المدارس.

تقول خبيرة التنمية البشرية رانيا ميمون، يجب على كل أم وأب تأهيل أطفالهم لمواجهة خطر التنمر خصوصا مع اقتراب الموسم الدراسى، حيث هناك عدد من الأمور التى يجب أن يعلمها طفلك حال تعرضه للتنمر.

وأضافت خبيرة التنمية البشرية، أنه يجب إيضاح الحقوق الخاصة لأبنائهم فى نطاق تعاملهم مع أقرانهم، واستخدام القصص المصورة التى تستعرض صورة بها مظهر من مظاهر التنمر لشرح كيفية التعامل فى حال صادفوا مثل ذلك الموقف.

وأوضحت خبيرة التنمية البشرية رانيا ميمون، يجب التقدم بشكوى ضد المتنمر وعدم السكوت عن الأخطاء، وكذلك توعية الأبناء بأنهم قد يتعرضون للعنف أو للإيذاء من قبل الأصدقاء، وأن عليهم مصارحة الوالدين فى حال حدوث ذلك لإيجاد الحل.

وأوضحت إذا كانت الإساءة لفظية، فلا يقم بالرد بإهانة مماثلة، الجدل معهم سيعطيهم القوة وسيؤدى إلى المزيد من المشاكل، وإذا كان الإيذاء بدنيًا، يجب أن يبقى في أمان، ولابد أن يدافع عن نفسه ويطلب مساعدة شخص آخر.

وأضافت رانيا ميمون، الثناء الدائم على مواقف الأبناء وتصرفاتهم التى يتخذونها فى حين تعرضوا لمواقف مماثلة من قبل أقرانهم، وزرع الثقة بالنفس وعدم الخوف من الآخرين أو الوقوع تحت سيطرتهم وتهديداتهم.