خبير تسويق إلكترونى: تدريب الشباب ضرورة لتطوير مهاراتهم

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أحمد حسنى شيبة، خبير التسويق الرقمى، أهمية تدريب شباب وفتيات الخريجين على "التسويق الإلكترونى" لتطوير مهارات الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتسويق مشروعاتهم ومنتجاتهم بشكل احترافى.





وقال حسنى، فى تصريحات، اليوم، إن التجارة الإلكترونية بدأت فى الانتشار بمصر مؤخرا بفضل جائحة كورونا التى دفعت لإقبال عدد كبير من الناس على استخدام الوسائل التكنولوجية.

وشدد الدكتور أحمد حسنى، على أن دخول شركات عالمية لسوق التسويق الإلكترونى فى مصر يفتح باب المنافسة مع الشركات المصرية، وهذا يتطلب من المصريين إدخال تطوير على آليات العمل تضمن منافسة إحدى الشركات العالمية فى مجال التسويق الإلكترونى.

وأشار أحمد حسنى، إلى أن هناك توجهًا كبيرًا من الدولة للتوسع فى نشاط التجارة الإلكترونية، وبلغ حجم التجارة الإلكترونية فى منطقة الخليج والدول العربية نحو 12 مليار دولار، وفق إحصائيات وبيانات رسمية.

ووفقا لبيانات البنك المركزى المصرى، قفز حجم التجارة الإلكترونية من 3.6 مليار دولار إلى 4.9 مليار دولار بعد جائحة كورونا، على البطاقات مسبقة الدفع.

وتابع، أن قطاع التجارة الداخلية يعد ثانى أكبر القطاعات التى شهدت نموا بعد قطاع "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، للعام الثانى على التوالى بسبب زيادة الطلب على التجارة، وبلغ 1.4 تريليون جنيه، وقفزت نسبة مساهمته فى الناتج القومى المحلى من 17.5% الى 21% خلال العام المالى الماضى بقطاعى الجملة والتجزئة.